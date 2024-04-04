Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα διατηρηθεί και σήμερα η θερμοκρασία.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με βελτίωση το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 και πιθανώς το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 6 και πιθανώς το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα στα δυτικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

