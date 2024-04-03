Σήμερα Τετάρτη. Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ - ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρότι θα σημειώσει μικρή πτώση , θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός και μόνο τα απογεύματα στα ΒΑ ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι Άνεμοι Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ , στα πελάγη πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος το Σάβ/Κυρ Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5, και στο Αιγαίο έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από το μεσημέρι Δ – ΒΔ 4 με 5 μποφόρ , με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

