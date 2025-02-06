Μετά από έναν εξαιρετικά θερμό Ιανουάριο, ψυχρές αέριες μάζες επηρεάζουν τα Νότια Βαλκάνια και την Ελλάδα. Αν και αυτή η εξέλιξη του καιρού είναι φυσιολογική για την εποχή, ένας ασυνήθιστα ισχυρός αντικυκλώνας στη Βορειοανατολική Ευρώπη θα διατηρήσει το κρύο στη χώρα μας μέχρι τα μέσα του μήνα, σύμφωνα με το meteo.gr.

Στο χάρτη παρουσιάζονται:

Η ατμοσφαιρική πίεση στη μέση στάθμη της θάλασσας, όπου διακρίνεται το κέντρο του ισχυρού, ψυχρού αντικυκλώνα στη Δυτική Ρωσία

στη μέση στάθμη της θάλασσας, όπου διακρίνεται το κέντρο του ισχυρού, ψυχρού αντικυκλώνα στη Δυτική Ρωσία Η κατανομή των ψυχρών αερίων μαζών γύρω από των αντικυκλώνα

των ψυχρών αερίων μαζών γύρω από των αντικυκλώνα Η ροή των ψυχρών αερίων μαζών προς τη χώρα μας

Αυτή η κατάσταση δημιουργείται από την επέκταση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα προς τα δυτικά, σε συνδυασμό με τις υψηλές πιέσεις στη Σκανδιναβία, οι οποίες προέκυψαν λόγω έντονης δραστηριότητας χαμηλών βαρομετρικών στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Με λίγα λόγια, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στο Βόρειο Ημισφαίριο θα διατηρήσει το κρύο για αρκετές ημέρες στη χώρα μας. Οι θερμοκρασίες θα είναι περίπου 5-7 °C χαμηλότερες από το κανονικό για την εποχή. Σημειώνεται ότι το ύψος των 1500 μέτρων χρησιμοποιείται στη μετεωρολογία για τη μελέτη της κίνηση των αερίων μαζών.

