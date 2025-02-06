Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται σήμερα Πέμπτη σύμφωνα με την ΕΜΥ νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια, και λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.



Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα φτάσει τους 8 με 10 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ στρεφόμενοι στα ανατολικά τις βραδινές ώρες σε ανατολικών διευθύνσεων έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Μικρή εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες από της μεσημβρινές ώρες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, ενισχυόμενοι τις βραδινές ώρες στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις μεσημβρινές ώρες, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τη νύχτα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 09 με 10 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-02-2025

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με λίγες τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα φτάσει τους 8 με 9 και τοπικά τους 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.