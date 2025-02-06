Σήμερα Πέμπτη Στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Β , στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, και στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά έως 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς.

την Παρασκευή και το ΣάβΚυρ Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη , με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα Β και Α του νομού. Λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Άνεμοι: Β 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο τη νύχτα. Άνεμοι: Β 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε Α – ΝΑ με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: έως 09 με 10 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

