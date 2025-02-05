Καιρός σήμερα: Βροχές και χιόνια σε αρκετές περιοχές την Τετάρτη

Τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 8 και στα νοτιοανατολικά τμήματα (κυρίως στο Καρπάθιο) έως 9 μποφόρ προβλέπει για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΥ.

Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.



Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, της Εύβοιας και της Κρήτης.



Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο 8 και στα νοτιοανατολικά τμήματα (κυρίως στο Καρπάθιο) έως 9 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια και τα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και τη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.



Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στη Μακεδονία και το απόγευμα στη Θράκη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, όπου θα πέσουν και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στα νότια έως 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και λίγα χιόνια στα ορεινά

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις Σποράδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Λίγα χιόνια πιθανόν να πέσουν στην Πάρνηθα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 06-02-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα φτάσει τους 8 με 10 βαθμούς. Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 10 με 12 βαθμούς. Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα νησιά του κεντρικού και νότιου Αιγαίου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.