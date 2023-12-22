Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις περισσότερες περιοχές σήμερα Παρασκευή. Στη δυτική Ελλάδα, στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και στην ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά το πρωί θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στις θαλάσσιες περιοχές οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν στο Ιόνιο έως 6 και κυρίως στο νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 02 έως 13 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο από 06 έως 19 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων έως το απόγευμα κυρίως στα βόρεια της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας. Ασθενείς χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα ορεινά της Ηπείρου πιθανόν να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6, στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στις Σποράδες βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5, τις μεσημβρινές ώρες στα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-12-2023

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας πιθανώς να σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια 5 με 6 και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι στα βόρεια θα επικρατήσουν δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειοδυτικά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-12-2023 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα, κυρίως στη βορειοανατολική χώρα, πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

