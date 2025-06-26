Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ήπιο κύμα καύσωνα σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή. Ενίσχυση των βοριάδων το Σ/Κ και βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι  αίθριος.  Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο  3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο 4 με 6   μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι  στα ηπειρωτικά έως  39 με 40 βαθμούς , και στα νησιά έως  34 με 38 βαθμούς.

Την  Παρασκευή ηλιοφάνεια , και μόνο το απόγευμα στα Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες  , ίσως και μεμονωμένες  καταιγίδες.  Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , και θα φτάσει στα ηπειρωτικά στους  40 και τοπικά έως  41 βαθμούς.

Το Σάββατο  Τοπικές μπόρες  θα σημειωθούν στη Μακεδονία , τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Την Κυριακή πιθανές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν  στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ, την Κυριακή τοπικά 8 και η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση την Κυριακή

Τέλος τη Δευτέρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.  Οι Βοριάδες στο Αιγαίο  6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος   Άνεμοι: Β - ΒΑ  3 με 5   μποφόρ.   Θερμοκρασία: έως 39 με 40   βαθμούς .   Την Παρασκευή ηλιοφάνεια , η θερμοκρασία έως 40  βαθμούς. Το Σάββατο λίγη συννεφιά , η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς και την Κυριακή έως 31 με 32 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark