Σήμερα Πέμπτη Σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ , και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 βαθμούς , και στα νησιά έως 34 με 38 βαθμούς.

Την Παρασκευή ηλιοφάνεια , και μόνο το απόγευμα στα Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , και θα φτάσει στα ηπειρωτικά στους 40 και τοπικά έως 41 βαθμούς.

Το Σάββατο Τοπικές μπόρες θα σημειωθούν στη Μακεδονία , τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Την Κυριακή πιθανές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ, την Κυριακή τοπικά 8 και η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση την Κυριακή

Τέλος τη Δευτέρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β - ΒΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 39 με 40 βαθμούς . Την Παρασκευή ηλιοφάνεια , η θερμοκρασία έως 40 βαθμούς. Το Σάββατο λίγη συννεφιά , η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς και την Κυριακή έως 31 με 32 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς.

