Σήμερα Τετάρτη Σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 39 βαθμούς , και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς.

Πέμπτη και Παρασκευή ηλιοφάνεια , και μόνο την Παρασκευή το απόγευμα στα Β ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα , και θα φτάσει στα ηπειρωτικά στους 39 με 40 και τοπικά τους 41 βαθμούς.

Τέλος Το Σάββατο Λίγες μπόρες θα σημειωθούν στη Θράκη και πιθανώς στο ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας. Την Κυριακή πιθανές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι Β άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ, την Κυριακή τοπικά 8 και η θερμοκρασία σε βαθμιαία πτώση.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: Β - ΒΑ 3 με 4 πρόσκαιρα στα Α 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς.

