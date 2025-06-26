Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

O καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 39 με 41, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο, την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 36 με 38 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-06-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-06-2025

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία πρόσκαιρα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-06-2025

Στην ανατολική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές οι οποίες βαθμιαία θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.