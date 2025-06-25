Γενικά αίθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 και τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 26-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 40, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι - απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-06-2025

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους. Τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στη Θράκη, τα νότια τμήματα της Μακεδονίας και τις Σποράδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κατά 2 με 3 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-06-2025

Στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.