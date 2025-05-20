Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λίγες βροχές, νοτιάδες από την Πέμπτη, και κυρίως Παρασκευή - Σάββατο, με άνοδο της θερμοκρασίας και σκόνη από την Αφρική

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη   Γενικά αίθριος , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ΒΑ ορεινά.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5 και στο  Ν Αιγαίο  τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 26 με 27 βαθμούς και  στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 βαθμούς.

Την  Τετάρτη  Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Κ και Β. Η ένταση των ανέμων στο Ν – ΝΑ Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.   Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη , τοπικές βροχές στο Ιόνιο και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες  στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.  Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ , στα νότια από δυτικές 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: Μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29  βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος  Άνεμοι: ΒΔ έως ΝΔ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark