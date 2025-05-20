Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ΒΑ ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 και στο Ν Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 βαθμούς.

Την Τετάρτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα Κ και Β. Η ένταση των ανέμων στο Ν – ΝΑ Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη , τοπικές βροχές στο Ιόνιο και το μεσημέρι απόγευμα μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ , στα νότια από δυτικές 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος Άνεμοι: ΒΔ έως ΝΔ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

