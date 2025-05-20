Αίθριος ο καιρός σήμερα - Σε άνοδο η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και τοπικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τους 28 με 29 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στην Κρήτη τοπικά 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς μικρότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Στο Ιόνιο και τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και, κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στο Ιόνιο τις βραδινές ώρες, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

