Καιρός: Γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, με μικρή άνοδο θερμοκρασίας

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, στην Κρήτη τους 26 με 27 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Κορινθιακού το μεσημέρι – απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στην Κρήτη τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τμήματα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 20-05-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-05-2025

Στο Ιόνιο και τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στο Ιόνιο τις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα πελάγη τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-05-2025

Αραιές νεφώσεις παροδικά κατα τόπους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-05-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.