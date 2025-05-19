Σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 25, τοπικά στην Κρήτη έως 27 βαθμούς.

Τρίτη και Τετάρτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί την Τρίτη στα ΒΑ και την Τετάρτη στα Κ και Β. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στο Ν - ΝΑ Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, την Τετάρτη.

Τέλος την Πέμπτη, αραιή συννεφιά, πυκνότερη στα Δ και Β, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα νότια από δυτικές 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

