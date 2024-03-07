Λογαριασμός
Άστατος ο καιρός Πέμπτη και Παρασκευή , χωρίς αξιόλογες βροχές το Σ/Κ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή. Άστατος θα είναι ο καιρός και τη νέα εβδομάδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη , Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δυτικά , Κεντρικά και Βόρεια κυρίως από το μεσημέρι. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α – ΒΑ  Οι Άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί 4 με 5 και στα Νότια  μέχρι 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15  βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19  βαθμούς.  

Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α και Ν , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν αρχικά Δ βαθμιαία  Β στο Αιγαίο 4 με 6   μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. 

Τέλος το Σ/Κ ,δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές ,  η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική                                                                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: Δ – ΒΔ   3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά  παροδικά αυξημένη  με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

