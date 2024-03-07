Σήμερα Πέμπτη , Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δυτικά , Κεντρικά και Βόρεια κυρίως από το μεσημέρι. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα Α – ΒΑ Οι Άνεμοι θα πνέουν Δυτικοί 4 με 5 και στα Νότια μέχρι 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α και Ν , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Οι Άνεμοι θα πνέουν αρχικά Δ βαθμιαία Β στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τέλος το Σ/Κ ,δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή.

Αττική

Καιρός σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

