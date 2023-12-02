Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το απόγευμα της Κυριακής σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ. Τα φαινόμενα αυτά θα έχουν διάρκεια μέχρι και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας.

Μετωπική διαταραχή που θα διέλθει από τα Βορειοανατολικά της χώρας μας θα προκαλέσει πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στην ανατολική και νότια χώρα από αργά το απόγευμα της Κυριακής (03-12-2023) έως και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Από αργά το απόγευμα της Κυριακής (03-12-2023) έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (περιοχή Λήμνου - Σαμοθράκης).

Β. Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (04-12-2023) μέχρι αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά τόπους την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Την Τρίτη στα ανατολικά και τα νότια θα έχουμε φαινόμενα, δηλαδή τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και, στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τη νύχτα στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά το πρωί στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού θα έχουμε, κυρίως αύριο το μεσημέρι και μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από τα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.