Τοπικές βροχές σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Υψηλές θερμοκρασίες παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Από το απόγευμα Στο Ιόνιο την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Στερεά, στις Κυκλάδες, βαθμιαία στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα Νότια σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά κατά τόπους αυξημένη.  Άνεμοι Ν  4 με 5 μποφόρ , στο Α Αιγαίο βαθμιαία 6   μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα  ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά  έως 17 με 18  βαθμούς, και στο Ν Αιγαίο έως 19 με 20 βαθμούς.  

Την Πέμπτη αρχικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Α και Ν , που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα σταματήσουν. Άνεμοι ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση , κυρίως στα Βόρεια.

Την  Παρασκευή λίγες βροχές θα σημειωθούν στα Δ τα Ν και το Α Αιγαίο  , άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι  και η θερμοκρασία δε φαίνεται  να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος το Σ/Κ και τη Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων , δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα. 

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και το βράδυ θα βρέξει , τη νύχτα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και καταιγίδα κυρίως στα νότια του νομού. Άνεμοι Ν 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

