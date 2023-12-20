Σήμερα Τετάρτη Από το απόγευμα Στο Ιόνιο την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Στερεά, στις Κυκλάδες, βαθμιαία στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου , θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα Νότια σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά κατά τόπους αυξημένη. Άνεμοι Ν 4 με 5 μποφόρ , στο Α Αιγαίο βαθμιαία 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 14 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 17 με 18 βαθμούς, και στο Ν Αιγαίο έως 19 με 20 βαθμούς.

Την Πέμπτη αρχικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα Α και Ν , που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα σταματήσουν. Άνεμοι ΒΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση , κυρίως στα Βόρεια.

Την Παρασκευή λίγες βροχές θα σημειωθούν στα Δ τα Ν και το Α Αιγαίο , άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος το Σ/Κ και τη Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων , δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και το βράδυ θα βρέξει , τη νύχτα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και καταιγίδα κυρίως στα νότια του νομού. Άνεμοι Ν 3 με 4 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς.

