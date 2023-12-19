Σήμερα Τρίτη Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι Β στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ , με εξασθένηση . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 19 βαθμούς, και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη αρχικά γενικά αίθριος καιρός , ωστόσο από το απόγευμα και από τα Δυτικά και Νότια αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Πέμπτη στα Α και Ν. Άνεμοι Ν 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή λίγες βροχές θα σημειωθούν στα Δ τα Ν και το Α Αιγαίο , άνεμοι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Τέλος το Σ/Κ και τη Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων , δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος , Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αίθριος. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 12 βαθμούς.

