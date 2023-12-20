Η πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες κυρίως στα νότια.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο (νότια της Κέρκυρας), την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Στερεά, τις Κυκλάδες και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς. Βαθμιαία θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από 02 έως 13 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο από 05 έως 16 με 18 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία στη Θράκη νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και νωρίς το πρωί θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο (νότια της Κέρκυρας), τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στα νότια της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από αργά το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια -παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και αργότερα, κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το βράδυ στη νότια κυρίως Κρήτη, πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία 4 με 5, ενισχυόμενοι τις βραδινές ώρες έως τα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 4 με 5 και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 εώς 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ στα νοτιότερα τμήματα είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ, βαθμιαία από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 και το βράδυ πρόσκαιρα 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, βαθμιαία αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-12-2023

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο νότιο Ιόνιο, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, σταδιακά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία το απόγευμα όμως θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στη βόρεια Ελλάδα τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

