Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, προβλέπονται σήμερα, Παρασκευή (16/5) σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ.

Οι βροχές θα επιμείνουν μέχρι αργά το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών, Λευκάδας) και μέχρι και το βράδυ στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Από το απόγευμα και έως και αύριο το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο (περιοχή Λήμνου). Σήμερα το βράδυ, προβλέπονται επίσης, ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Επίσης, προβλέπονται τοπικά θυελλώδεις νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) σήμερα Παρασκευή στο Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα στην Κρήτη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα (κυρίως σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νότια Πελοπόννησο).



