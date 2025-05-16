Βροχές και καταιγίδες σήμερα - Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια, άνοδος στα νότια

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα και με ενισχυμένους ανέμους στα ανατολικά και νότια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού.

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ιθάκης, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη Θεσσαλία, από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών, Λευκάδας), την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο (περιοχή Λήμνου).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα (κυρίως σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νότια Πελοπόννησο).

Τοπικά θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με ριπές έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο και την Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και στην Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Το βράδυ στη Θράκη θα στραφούν σε νότιους 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ιθάκης, στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά και από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών, Λευκάδας), την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ. Γρήγορα στα νότια θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα επικρατήσουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και στα νότια έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στη νότια Πελοπόννησο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και στην Κρήτη 26 τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από το απόγευμα στα βόρεια (περιοχή Λήμνου). Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 ενισχυόμενοι γρήγορα στα 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στις Σποράδες τοπικά 6 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

