«Daily Telegraph»: Η Νάξος στην κορυφή της λίστας για οικογενειακές διακοπές

Στους 5 ιδανικούς οικογενειακούς προορισμούς της Ελλάδας κατατάσσει τη Νάξο η «Daily Telegraph». Το διεθνές μέσο αναφέρει πως το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων αποτελεί «μια γαλήνια εναλλακτική σε σύγκριση με τα υπερτουριστικά νησιά που την περιτριγυρίζουν.

Στο ίδιο πνεύμα, η αυστριακή εφημερίδα «Kurier» αποκαλεί τη Νάξο «θησαυρό που ευτυχώς μοιάζει ακόμη ανεξερεύνητος» και προσκαλεί τους περιπατητές για να ανακαλύψουν τα μονοπάτια, να απολαύσουν την τοπική κουζίνα και να περιηγηθούν στα Κυκλαδίτικα και μεσαιωνικά σοκάκια.

Το περασμένο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε στο νησί επίσκεψη πλήθους Αυστριακών επαγγελματιών και δημοσιογράφων με τη στήριξη του Γραφείου ΕΟΤ, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του οργανισμού Springer Reisen. Παράλληλα με τα αφιερώματα σε Αυστρία και Αγγλία, η Νάξος βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών νησιών σε λίστα που ανακοίνωσε το Ισπανικό Business Insider με τα 10 καλύτερα μέρη του κόσμου. «Φύση, μυθολογία, γαστρονομία και δραστηριότητες, διαφοροποιούν τη Νάξο έναντι ανταγωνιστικών προορισμών.

Το 2023 «έκλεισε» με θετικό πρόσημο και νέα ρεκόρ επισκεψιμότητας, ενώ το αφήγημα για τη νέα σεζόν εξαπλώνεται σε εύρος αγορών με «αιχμή του δόρατος» την αυθεντικότητα. Σημειώνεται πως το διάστημα 15-17 Μαρτίου, ο δήμος διοργανώνει τριήμερο πρωτότυπων αποκριάτικων εκδηλώσεων γεμάτο χρώματα, μουσικές παραδόσεις και αναβιώσεις Διονυσιακών εθίμων, απευθύνοντας το πρώτο κάλεσμα σε κατοίκους και ταξιδιώτες, ενόψει της νέας σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

