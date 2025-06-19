Σίφνος: Οι γονείς πήραν την υγεία στα χέρια τους

Το Φεβρουάριο του 2020, ο μόλις 45 ημερών Νεκτάριος, στη Σίφνο, αρρώστησε βαριά, οι γονείς του τον μετέφεραν στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού που ωστόσο τότε δεν υπήρχε παιδίατρος, ήταν μόνο η αγροτική ιατρός. Πάνω από 6 ώρες αγωνίας για τους γονείς του μικρού στην αναμονή για το ελικόπτερο για τη διακομιδή του στο Παίδων.

Η περιπέτεια του Νεκτάριου ωστόσο κινητοποίησε τους γονείς των παιδιών στη Σίφνο και κατάφεραν με τις παρεμβάσεις τους να φέρουν παιδίατρο στο νησί.

Το ιατρείο ωστόσο, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ έχει ακόμα ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό.

Πηγή: skai.gr

