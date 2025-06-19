Του Νικόλα Μπάρδη

Αν βρεθείτε στη Σίφνο δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσετε για την ξακουστή ρεβιθάδα του νησιού, που ακόμη και σήμερα φτιάχνουν οι ντόπιοι σε πήλινα δικής τους κατασκευής, και φυσικά με ρεβίθια Σίφνου, που ξεχωρίζουν για την πλούσια γεύση τους. Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ταξίδεψε μέχρι το γραφικό Κάστρο της Σίφνου, όπου και συνάντησε την κα. Μαρία Λεμπέση, που ξέρει όλα τα μυστικά για την τέλεια ρεβιθάδα.

Όπως λέει χαρακτηριστικά και η ίδια, τα ρεβίθια είναι το πιάτο της Κυριακής. Τα έφτιαχναν οι γυναίκες ήδη από το προηγούμενο βράδυ, και τα άφηναν να ψηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας μέσα στον παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Την επόμενη ημέρα, και αφότου τελείωνε ο εκκλησιασμός, έπαιρναν το πήλινο σκεύος με τη ρεβιθάδα και έστρωναν τραπέζι με όλη την οικογένεια. Αργότερα πήγαιναν στα χωράφια, για να συνεχίσουν τις εργασίες τους…

Τα ρεβίθια είναι ένα αγαπημένο πιάτο των ντόπιων, το φτιάχνουν με περίσσιο μεράκι και αποτελεί γι’ αυτούς μία εύκολη επιλογή για φαγητό. Φυσικά, σε όποια ταβέρνα κι αν καθίσετε στο νησί, θα βρείτε την περίφημη ρεβιθάδα, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε! Το πιάτο αυτό δεν έχει πολλά και ιδιαίτερα υλικά, αλλά είναι φτιαγμένο με αγάπη, και ακόμη και σήμερα φτιάχνεται με τον ίδιο, παραδοσιακό τρόπο που φτιαχνόταν και τα παλιά χρόνια.

Λίγο ψωμί, μερικές ελιές και ένα πιάτο γεμάτο με σιγανομαγειρεμένα, μελωμένα και πεντανόστιμα ρεβίθια είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό κυριακάτικο πιάτο. Είναι η λιτότητα και η μαγεία όλης της ελληνικής γαστρονομίας σε μία και μόνο συνταγή. Αυτό το πιάτο θυμίζει οικογένεια και «κλείνει» μέσα του την ιδιαίτερη ιστορία ενός τόπου. Εσείς, τι θα μαγειρέψετε την ερχόμενη Κυριακή;

Πηγή: skai.gr

