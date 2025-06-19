Στούντιο του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουνίου στις 14.45, είναι η Σίφνος. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από το όμορφο κυκλαδονήσι, που φημίζεται για την αρχιτεκτονική του και συνδυάζει γραφικότητα, γαστρονομία, λαϊκή τέχνη και παράδοση.

Από τον Πλατύ Γιαλό, τη Χρυσοπηγή, τη Φασολού και τον Φάρο μέχρι τη Φυκιάδα, κάνουμε ένα θαλασσινό ταξίδι που αποκαλύπτει μυστικά, θρύλους και ομορφιές. Στον υδάτινο αυτό δρόμο, συναντούμε ψαράδες που μας λένε ωραίες ιστορίες.

Δείτε το trailer:

Σε μια φάρμα, «κατοικημένη» από οικόσιτα ζώα, γνωρίζουμε τον κόσμο μιας νησιώτικης ζωής με πολλή δουλειά αλλά και ηρεμία. Ένα παιδί της πόλης μπορεί να μάθει να ταΐζει, να αρμέγει και να μαζεύει αυγά; Μπορεί και ναι, αν δασκάλα του είναι μια γυναίκα με τσαγανό που πριν από 20 χρόνια έγινε οδηγός λεωφορείου ΚΤΕΛ.

Οι ειδικοί στο νησί διαπιστώνουν υπέρβαση του μέτρου στη δόμηση και μιλούν για μεγάλες οικοδομές, πισίνες και αταίριαστες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. Αν σε αυτό προστεθεί η έλλειψη υποδομών όπως το αποχετευτικό σύστημα, η κατάσταση γίνεται δυσάρεστη. Κάποιοι αντιστέκονται, επιλέγοντας διαμονή σε παραδοσιακές θεμωνιές.

Δεκάδες Σιφνιοί κάθε ηλικίας τιμούν το ποδόσφαιρο, πλημμυρίζοντας το γήπεδο καθημερινά. Ο Πανσιφναϊκός έχει καταφέρει να αγαπηθεί από αγόρια και κορίτσια, όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί πάντα στις υποχρεώσεις του, εξαιτίας της δύσκολης ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

Μια ιστορία αγωνίας και πόνου με ένα παιδάκι που έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως από τη Σίφνο στο Νοσοκομείο Παίδων, εξαιτίας της απουσίας παιδιάτρου, μας διηγούνται οι γονείς του, που πέρασαν από σαράντα κύματα προκειμένου να το σώσουν. Σήμερα, χάρις και στον αγώνα τους, παιδίατρος υπάρχει, όχι όμως και επαρκής αριθμός συναδέλφων του.

Πηγή: skai.gr

