Πλήθος δημοφιλών μέσων ενημέρωσης από Μ. Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία προτείνουν την Αστυπάλαια για αληθινές διακοπές το 2024 χωρίς μαζικό τουρισμό, με τις προσπάθειες του δήμου για ενίσχυση της εξωστρέφειας να βρίσκουν απήχηση σε αγορές εντός και εκτός Ευρώπης. «Ανακαλύψτε την πεταλούδα του Αιγαίου που αποτελεί ένα πραγματικό καταφύγιο γαλήνης και οι ταξιδιώτες το αποκαλούν η γοητεία της αυθεντικότητας», τονίζει σε πρόσφατο άρθρο του ο γαλλικός ταξιδιωτικός ιστότοπος Easy Voyage .

Η Daily Telegraph συμπεριλαμβάνει την Αστυπάλαια στις πέντε καλά κρυμμένες «γωνιές» της Ελλάδας που αξίζει να ανακαλύψει κανείς φέτος, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στο πρωτοποριακό «πράσινο» εγχείρημα της ελληνικής κυβέρνησης, της Volkswagen και του δήμου για τη μετατροπή του νησιού σε πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης, σε όλη τη Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, την τιμητική του έχει το νησί και στο νέο κατάλογο του Ιταλικού Vanity Fair με τα 23 ομορφότερα ελληνικά νησιά, εξηγώντας πως «με τα νέα δρομολόγια από Κω, το νησί είναι εύκολα προσβάσιμο επιτρέποντας στην Αστυπάλαια να αποκαλύψει στους Ιταλούς έναν εντελώς νέο κόσμο».

Σημειώνεται πως πρόσφατα η «πεταλούδα του Αιγαίου» «γοήτευσε» τους επαγγελματίες στο Βερολίνο στη διάρκεια της ITB, της μεγαλύτερης έκθεσης τουρισμού στον κόσμο, στο πλαίσιο ειδικής παρουσίασης που διοργάνωσε το Γραφείο ΕΟΤ Γερμανίας με τη στήριξη του δήμου. «Μέσα από συνεχείς δράσεις, η Αστυπάλαια ανοίγει τα φτερά της και αποκαλύπτεται στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό που δείχνει κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη προτίμηση στην εξωτική φυσική ομορφιά, τα γραφικά χωριά, την παράδοση, τη γαστρονομία και τις βιώσιμες καινοτομίες μας», δήλωσε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομηνέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

