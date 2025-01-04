Ρεκόρ επισκεπτών στα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας

Μια εξαιρετική σεζόν για τους λάτρεις του χειμερινού τουρισμού και τους χιονοδρόμους βρίσκεται σε εξέλιξη, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, με τα χιονοδρομικά κέντρα να καταγράφουν ρεκόρ επισκεψιμότητας και τα καταλύματα των γύρω περιοχών να γεμίζουν. Την ίδια ώρα και ενώ τα χιονοδρομικά κέντρα εκσυγχρονίζονται, συγχρόνως προσανατολίζονται στη δημιουργία συνθηκών για τουρισμό βουνού, εμπλουτίζοντας τη λειτουργία τους με δράσεις που μπορούν να προσελκύουν επισκέπτες όλο τον χρόνο.

Ρεκόρ επισκεπτών καταγράφεται στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, που ξεπερνάει τα 15.000 άτομα ημερησίως, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του μετά την αναβάθμιση των υποδομών του. Όπως αναφέρει ο Αλέξης Άγριος, Διευθυντής χιονοδρομικού Καλαβρύτων, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το κέντρο φέτος είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί με αυτήν την μορφή, έχοντας δηλαδή ολοκληρώσει τις αναβαθμίσεις που έγιναν μέσω κονδυλίων που προήλθαν από το ΕΣΠΑ και ξεπέρασαν τα 22 εκατ, ευρώ.

«Πέρσι είχαμε μια πολύ κακή περίοδο λόγω των καιρικών συνθηκών αλλά μέσα στο σχεδιασμό μας για τις επόμενες επενδύσεις είναι να εξασφαλίσουμε και τεχνητή χιόνωση», σημειώνει.

Βέβαια, το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων έχει ήδη προχωρήσει και υλοποιεί δράσεις όλο τον χρόνο προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες και σε άλλες εποχές. Όπως το μουσικό δρώμενο Helmos Mountain Festival και άλλα.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να απαντήσουμε στα ερωτήματα που θέτει η ίδια η φύση. Φέτος έχουμε έναν χειμώνα που προμηνύεται πάρα πολύ καλός, μετά από μια χρονιά που ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ άσχημος καιρικά για τα χιονοδρομικά κέντρα. Άρα, στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το βουνό, το χιονοδρομικό κέντρο, σε έναν προορισμό για όλες τις εποχές του χρόνου. Δηλαδή, σε ένα πολυθεματικό πάρκο τεσσάρων εποχών, 12μηνης λειτουργίας, το οποίο στην ουσία θα μας δώσει επισκεψιμότητα όλο τον χρόνο και με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε και η ιδέα του Helmos mountain festival το οποίο πραγματοποιήθηκε ήδη δύο χρονιές με τεράστια επιτυχία, καθώς προσέλκυσε περίπου 15.000 άτομα στο χιονοδρομικό και είναι κάτι που πλέον έχει γίνει θεσμός. Έχουμε επίσης διοργανώσει ποδηλατικούς αγώνες. Αυτές τις μέρες είχαμε ρεκόρ επισκεψιμότητας με 9.000-10.000 άτομα και κάποια στιγμή κλείσαμε και τον δρόμο. Έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα αλλά μας έκανε εντύπωση που φέτος είδαμε και τουρίστες από Εκουαδόρ και Χιλή, μέσα στους ξένους που μας επισκέπτονται», επεσήμανε ο κ.Άγριος.

Τα χιονοδρομικά κέντρα δεν προσελκύουν μόνο τους Έλληνες που αγαπούν το βουνό και το χιόνι αλλά και τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας για τουρισμό αυτήν την περίοδο.

Στον Παρνασσό το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, για παράδειγμα, είναι πολλοί οι Κινέζοι που τον εντάσσουν στο πρόγραμμά τους και πηγαίνουν για σκι, όπως αναφέρει ο Αντώνης Τουρκοχωρίτης διευθυντής χιονοδρομικού Παρνασσού. «Έχουμε πολλούς ξένους επισκέπτες αλλά ειδικά οι Κινέζοι που πηγαίνουν στην Αθήνα, συμπεριλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους, τους αρχαιολογικούς χώρους των Δελφών και το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Γενικότερα, οι επισκέπτες μας είναι πολλοί και συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς ξένοι τουρίστες, κυρίως από Ευρώπη. Αυτές τις μέρες δεχόμαστε πάνω από 5.500 άτομα ημερησίως και φαίνεται πως πάμε για μια χρονιά ρεκόρ. Η χιονοδρομική περίοδος φέτος ξεκίνησε από πολύ νωρίς, ήδη βρισκόμαστε στην 15η μέρα, το χιονοδρομικό μας κέντρο είναι από τα πιο σύγχρονα και διαθέτει πέντε αναβατήρες τελευταίας τεχνολογίας. Ο Έλληνας πρέπει να γνωρίσει τα βουνά του και θέλω να τονίσω, το εξής: Βρισκόμαστε στην κορυφή τριών νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Εκτός από την Αράχοβα και τους Δελφούς, το χιονοδρομικό μας βρίσκεται πολύ κοντά και στο Πολύδροσο, την Αμφίκλεια και την Αγόριανη, σε απόσταση μόλις 20 λεπτών. Είναι πολύ αξιόλογοι προορισμοί και με πολύ καλή πρόσβαση, σε μικρή απόσταση και με προσιτές τιμές», υπογράμμισε ο κ. Τουρκοχωρίτης.

Στο δεύτερο μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας, το Σέλι στο όρος Βέρμιο, οι επισκέπτες φτάνουν τους 5000 ημερησίως, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του χιονοδρομικού κέντρου Σελίου, Απόστολος Μελιόπουλος. «Το κέντρο ξεκίνησε να λειτουργεί στις 19 Δεκεμβρίου και είμαστε κάθε μέρα γεμάτοι με τους επισκέπτες να κυμαίνονται από 2000 έως 5000 άτομα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα, με την καλύτερη πρόσβαση και 50 λεπτά από το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, τη Θεσσαλονίκη. Μέσω του αναπτυξιακού νόμου, έτσι όπως έχει γίνει ο σχεδιασμός, όταν ολοκληρωθεί και η τεχνητή χιόνωση, θα εξασφαλίσουμε τη χειμερινή σεζόν για τα επόμενα χρόνια, καθώς γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την Πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση», τονίζει ο κ. Μελίοπουλος.

«Τη σεζόν που διανύουμε ο καιρός μας ευνόησε. Έχουμε πολύ κόσμο και πολλούς τουρίστες από το εξωτερικό, από Ιταλία και Γερμανία. Παλιά είχαμε και πολλούς Ισραηλινούς. Φέτος έχουμε από Γαλλία, έχουν μείνει έκπληκτοι όσοι μας επισκέπτονται. Είναι τουρίστες που πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη κυρίως, και έρχονται και στο Σέλι για σκι και αναψυχή», προσθέτει ο κ. Μελιόπουλος.

Αυτήν τη στιγμή, λειτουργούν περίπου 15 χιονοδρομικά κέντρα, όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Βατικιώτης που παρακολουθεί μέσω του “snow report” εδώ και 28 χρόνια τα δεδομένα στα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. «Έχουμε να δούμε τόσο καλή κατάσταση και παρατεταμένη εδώ και χρόνια, καθώς η χιονοδρομία, όπως παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σε κρίση, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πολύ καλά λειτουργούν τα Καλάβρυτα, ο Παρνασσός, το Σέλι και τα Τρία-Πέντε Πηγάδια, όπως και το Ανήλιο. Μόνο το Μαίναλο έχει λίγο χιόνι. Όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν κανονικά: Πήλιο, Καϊμάκτσαλάν, Καρπενήσι, Πισοδέρι Φλώρινας, Λαϊλιάς, Φαλακρό, Ελατοχώρι, Βασιλίτσα».

Στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανήλιου στο Μέτσοβο, εκτός από την κοσμοσυρροή του χειμώνα, οι υπεύθυνοι δρομολογούν και επιπλέον δράσεις για να προσελκύουν επισκέπτες και άλλες εποχές.

Όπως αναφέρει ο Βασίλης Τζουμάκας, Διαχειριστής χιονοδρομικού κέντρου Ανήλιο Μετσόβου, το χιονοδρομικό φέτος άνοιξε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Δεκέμβρη και δέχεται πάνω από 2.500 άτομα ημερησίως: «Είναι το πιο καινούργιο χιονοδρομικό κέντρο στην Ελλάδα, με έξι αναβατήρες και έχουμε κόσμο από όλη την Ευρώπη. Μην ξεχνάτε, ότι στην Ελβετία μόνο το 17% των επισκεπτών είναι σκιέρ και στην Ελλάδα το 7%. Όλοι οι άλλοι είναι επισκέπτες και τουρίστες που αγαπούν το βουνό. Το χιονοδρομικό κέντρο αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλη την τοπική κοινωνία: Δουλεύουν εστιατόρια, ξενοδοχεία, τα καταστήματα με είδη εξοπλισμού κτλ. Εμείς, έχουμε προσανατολιστεί στο να είμαστε πόλος έλξης για τουρισμό όλο τον χρόνο. Μην ξεχνάμε, ότι το Anilio Park Festival, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι έφερε 100% πληρότητες στα καταλύματα της ευρύτερης περιοχής τον μισό Αύγουστο».

