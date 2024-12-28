Λογαριασμός
Γιορτές στη Νέα Υόρκη: Το Lightscape στο Μπρούκλιν είναι μαγικό - Δείτε φωτογραφίες

Λίγο πιο έξω από το Μανχάταν, ο Βοτανικός Κήπος του Μπρούκλιν ταξιδεύει τους επισκέπτες σε ένα απόκοσμο νυχτερινό ταξίδι

Νέα Υόρκη: Το χριστουγεννίατικο Lightscape στο Μπρούκλιν είναι μαγικό 

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι «η πιο ωραία εποχή του χρόνου» για τη Νέα Υόρκη. Ο στολισμός στις διάσημες λεωφόρους, το Σέντραλ Παρκ, την Times Square και το κέντρο Ροκφέλερ είναι μοναδικός – ακριβώς όπως βλέπουμε στις χριστουγεννιάτικες χολιγουντιανές ταινίες. 

Λίγο πιο έξω από το Μανχάταν όμως, στο Μπρούκλιν, υπάρχει άλλο ένα σημείο που τα Χριστούγεννα μετατρέπεται σε μαγικό σκηνικό: το Lightscape, το μονοπάτι που φωτίζεται μόλις πέσει το σκοτάδι στον Βοτανικό Κήπο του Μπρούκλιν, το οποίο ταξιδεύει τους επισκέπτες σε ένα απόκοσμο νυχτερινό ταξίδι. 

Φέτος, το Lightscape φιλοξενεί ολοκαίνουργια έργα τέχνης - φωτεινές εγκαταστάσεις σχεδιασμένες από καλλιτέχνες από 10 χώρες. 

Για πρώτη φορά παρουσιάζεται το έργο «Lantern Garden» των Μπράιαν Θάντερ και Mandylights, με πάνω από 160 φωτισμένα φανάρια να καλύπτουν το γκαζόν του κήπου Osborne.

μπρουκλυν

Επίσης, προβάλλεται το «Winter Reflections» από την Ithaca, ένα συγκλονιστικό σόου φωτός και μουσικής που καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή με τις κερασιές.

μπρουκλυν

 

Δείτε μοναδικές φωτογραφίες

μπρουκλυν

μπρουκλυν

μπριυκλυν

μπρουκλυν

μπρουκλυν

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χριστούγεννα Νέα Υόρκη
