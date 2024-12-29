Η Ελλάδα 2ος κυριότερος προορισμός για τους Βούλγαρους ταξιδιώτες τον Νοέμβριο

Η Ελλάδα ο 2ος κυριότερος προορισμός για τους Βούλγαρους ταξιδιώτες τον Νοέμβριο

Ο αριθμός των ταξιδιών που πραγματοποίησαν τον Νοέμβριο οι κάτοικοι της Βουλγαρίας στο εξωτερικό έφτασε τις 638.000, αυξημένος κατά 11,3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής.

Τα περισσότερα ταξίδια των Βούλγαρων κατοίκων έγιναν στην Τουρκία (193.200), την Ελλάδα (109.300), τη Σερβία (68.500), τη Ρουμανία (64.300), τη Γερμανία (32.700), την Ιταλία (21.800), την Αυστρία (20.600), τη Βόρεια Μακεδονία (19.300), τη Βρετανία (18.600), και την Ισπανία (13.800).

Το 28,5% των ταξιδιών αυτών έγινε για διακοπές και αναψυχή, το 23,2% για επαγγελματικούς λόγους αλλά τα περισσότερα, ποσοστό 48,3%, έγιναν για «άλλους λόγους».

Τον Νοέμβριο, ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στη Βουλγαρία ανήλθε σε 711.900, αύξηση κατά 2,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Καταγράφηκε αύξηση των ταξιδιών για επαγγελματικούς λόγους, κατά 9,3% και για αναψυχή, κατά 7,7% ενώ τα ταξίδια για άλλους λόγους μειώθηκαν κατά 2,7%.

Το 47,2% των επισκεπτών (συνολικά 336.000) προερχόταν από χώρες της ΕΕ, με τους περισσότερους να προέρχονται από τη Ρουμανία (42,7%) και την Ελλάδα (25%). Οι επισκέψεις κατοίκων άλλων ευρωπαϊκών χωρών στη Βουλγαρία ανήλθαν σε 311.600 (43,8% του συνόλου) με τις περισσότερες να προέρχονται από την Τουρκία (157.400).

Από το σύνολο των επισκεπτών, το 31,% δήλωσε ότι ταξιδεύει για διακοπές και αναψυχή και το 18,8% για επαγγελματικούς λόγους ενώ το 49,7%, το μεγαλύτερο ποσοστό, για «άλλους λόγους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

