Η δαντελωτή ακτογραμμή της Σκοπέλου και το Mamma Mia πρωταγωνιστούν στον ετήσιο κατάλογο που ανακοίνωσε η ιστοσελίδα Goodhousekeeping.com με τα δέκα μέρη της Ευρώπης που θα ξεχωρίσουν το 2025 για τις ονειρεμένες παραλίες τους.

Το καθιερωμένο ψυχαγωγικό μέσο που απευθύνεται σε εκατομμύρια ταξιδιώτες από Μ. Βρετανία και ΗΠΑ κατατάσσει την Σκόπελο στην 4η θέση αναφέροντας πως «είναι το κατεξοχήν ελληνικό νησί με τις ιδανικές αναλογίες που ταυτίζεται απόλυτα με την ταινία Mamma Mia. Ελικοειδή πλακόστρωτα δρομάκια με λευκά και μπλε σπιτάκια, ατελείωτη θέα στο απαστράπτον Αιγαίο, παραθαλάσσιες ταβέρνες με φρέσκο ​​ψάρι και μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας είναι τα συστατικά για τέλειες διακοπές στη Σκόπελο. Οι αμμώδεις παραλίες και οι απόμεροι βραχώδεις κολπίσκοι περιβάλλονται από αναρίθμητα πεύκα που φαίνεται να "αγγίζουν" τη θάλασσα».

Επιπλέον της Ελλάδας, η λίστα του Goodhousekeeping.com συμπληρώνεται με προορισμούς από Ιταλία, Κροατία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Μάλτα και Μαυροβούνιο.

«Μέλημα του Δήμου Σκοπέλου είναι η προβολή στις διεθνείς αγορές μέσα από πρωτότυπες δράσεις. Για τον λόγο αυτό δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ανάδειξη γνωστών και ​άγνωστων ​πτυχών του ​προορισμού σε όλη την διάρκεια του έτους και ​υλοποιούμε ένα πρόγραμμα με πρωτότυπες δράσεις που αναβιώνει τη σύνδεση του προορισμού με το Mamma Mia» δήλωσε η Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, Εύα Καραμεσίνη.​

Πρόσφατα ο Δήμος Σκοπέλου ένωσε τις δυνάμεις του με το Mamma Mia The Party, τη δημοφιλή γαστρονομική και μουσικοχορευτική παράσταση που συνεχίζεται επί σειρά ετών στο Λονδίνο, με στόχο την προβολή της Σκοπέλου σε πολλαπλά επίπεδα. Mέσα από μια μεγάλη παραγωγή αναπαρίστανται νησιώτικα καλντερίμια, γραφικά σοκάκια και πλατείες που «θυμίζουν» και παραπέμπουν στη Σκόπελο, ενώ και στο σχετικό προωθητικό και πληροφοριακό υλικό της παράστασης γίνεται αναφορά στον προορισμό.​

Σε συνδυασμό με την ελληνική κουζίνα και το βραβευμένο casting, η δράση έχει οδηγήσει σε μεγάλη δημοσιότητα σε διεθνή ΜΜΕ που αναδεικνύει ταυτόχρονα το Mamma Mia, την παράσταση και τον προορισμό.

Μάλιστα ο Δήμος και το Mamma Mia The Party οργάνωσαν έναν μεγάλο διαδικτυακό διαγωνισμό που είχε 280.000 προβολές και προσέγγισε πάνω από 220.000 λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

