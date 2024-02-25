Ρεκόρ αφίξεων ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα το 2024 - Ποιες χώρες πρωταγωνιστούν

Αισιόδοξα μηνύματα στέλνουν οι σημαντικότερες αγορές-χώρες που τροφοδοτούν με επισκέπτες την Ελλάδα κάθε χρόνο, καθώς οι μέχρι τώρα ενδείξεις από τις αεροπορικές εταιρίες αλλά και τις έρευνες που διεξάγουν οι κατά τόπους τουριστικοί οργανισμοί δείχνουν αν μη τι άλλο ότι οι τουριστικές αφίξεις το 2024 στην Ελλάδα δεν θα είναι χαμηλότερες από το 2023, χρονιά ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν αστάθμητοι παράγοντες που μπορεί ανά πάσα στιγμή να επηρεάσουν στην τουριστική κανονικότητα, Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία θα είναι και το 2024 οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στις αφίξεις ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα.

Γερμανία: αναμένονται 70 εκατομμύρια ταξίδια το 2024

Στην μεγαλύτερη αγορά τροφοδότη ξένων επισκεπτών προς την Ελλάδα, Γερμανία, τα μηνύματα μόνο ως θετικά λογίζονται. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διεθνείς παίκτες της τουριστικής σκηνής, τονίζεται ότι παρά την τρέχουσα δύσκολη οικονομική κατάσταση οι διακοπές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τους Γερμανούς το έτος 2024, καθώς υπολογίζεται τη νέα τουριστική χρονιά να πραγματοποιήσουν περίπου 70 εκατομμύρια ταξίδια, διάρκειας 5 και πλέον ημερών.

Με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στα φαβορί για διακοπές στο εξωτερικό για τους Γερμανούς, στους δημοφιλείς προορισμούς συγκαταλέγονται η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία και η Αυστρία. Ο διεθνής Tour Operator DER Touristik κάνει λόγο για αύξηση της ζήτησης το 2024 σε σχέση με πέρυσι, με το Ηράκλειο, τη Ρόδο, την Κω, την Κέρκυρα αλλά και τη Θάσο να παρουσιάζουν αξιόλογη δυναμική. Στο μεταξύ για τον Tour Operator Schauinsland ιδιαίτερα «υποσχόμενοι» προορισμοί για το 2024 είναι η Χαλκιδική και η Κέρκυρα. Η Ελλάδα ωστόσο αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς για οικογένειες και ζευγάρια στην γερμανόφωνη αγορά, σύμφωνα με τον Tour Operator FTI, με τις προκρατήσεις του 2024 να κινούνται στα περυσινά επίπεδα. Για τον Tour Operator Alltours το χειμερινό πρόγραμμα city break 2023/2024 τρέχει πολύ ικανοποιητικά, ενώ σχεδιάζεται το τρέχον έτος ένταξη χειμερινών πακέτων και στη Θεσσαλονίκη. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει για την μεγάλη πλατφόρμα κρατήσεων Holidaycheck όπου καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για το 2024 για την Κρήτη, τα μικρά Ελληνικά Νησιά, την Κέρκυρα, την Χαλκιδική, την Ζάκυνθος και τέλος τη Θάσο. Αξίζει παράλληλα να αναφερθεί ότι για το 2024 η αεροπορική εταιρία Eurowings θα αυξήσει κατά 8% περίπου την διαθεσιμότητα σε προσφερόμενες θέσεις αλλά και τον αριθμό των πτήσεων.

Αγγλία: Στην πέμπτη θέση η Ελλάδα σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Βρετανών για το 2024

Στην δεύτερη σημαντικότερη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό το 2023, έκθεση της ΑΒΤΑ (Association of British Travel Agents) για τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Βρετανών για το 2024 τονίζεται ότι η Ελλάδα είναι στην 5η θέση. Πρώτη επιλογή για τους Βρετανούς θα είναι η Ισπανία, δεύτερη η Ιταλία, τρίτη η Γαλλία και ακολουθούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ιταλία αποτελούν τους πλέον σημαντικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς στην Ιρλανδική αγορά, με την Ελλάδα να έχει σημειώσει σημαντική αύξηση κατά το 2023 και τους ειδικούς της αγοράς να εκτιμούν ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά το 2024.

Εστιάζοντας στο πτητικό έργο των αεροπορικών εταιρειών η Easyjet κάνει λόγο για αύξηση 6,3% στο πτητικό έργο (capacity) των πτήσεων για την Ελλάδα. Από την πλευρά της η British Airways, αμέσως μετά την εκπτωτική δράση (January sales) που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2024, δείχνει άνοδο κρατήσεων της τάξης του 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στο μεταξύ και ο όμιλος Jet2, προσφέρει 1,5 εκατ. αεροπορικές θέσεις και 320 πτήσεις την εβδομάδα προς την Ελλάδα, περισσότερα από 100 δρομολόγια από 11 αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου προς 14 αεροδρόμια στην Ελλάδα, ενώ οι πελάτες της Jet2holidays θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 20 ελληνικών προορισμών.

Γαλλία: Στην 3η θέση η Ελλάδα σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Γάλλων για το 2024

Στην τρίτη σημαντικότερη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, αυτή της Γαλλίας που στο 2023 έστειλε στην Ελλάδα 1,920 εκατομμύρια ταξιδιώτες (αύξηση 4,2% σε σχέση με πέρυσι) οι έρευνες για την διάγνωση της ταξιδιωτικής επιθυμίας των Γάλλων το 2024 σημειώνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη (3η) θέση, αναφορικά με τα ταξίδια μικρής και μέσης απόστασης . Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισπανία μπροστά από τη μητροπολιτική Γαλλία.

Αντλώντας στοιχεία από την δημοφιλής γαλλική επαγγελματική ιστοσελίδα τουρισμού L´Echo Touristique αναφορικά με τις πωλήσεις τουριστικών πακέτων του μηνός Ιανουαρίου 2024 από φυσικά και online ταξιδιωτικά πρακτορεία προς τους είκοσι κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η συνολική κίνηση της αγοράς παρουσίασε μία αύξηση 3% τον Ιανουάριο του 2024 έναντι του Ιανουαρίου 2023.

Αναφορικά με στοιχεία από ένα διεθνή οργανωτή ταξιδίων, που ασχολείται με πολυτελείς διακοπές, το Voyage Privé στοχεύει να στείλει τους 115.000 ταξιδιώτες και να αυξήσει κατά 380 χιλιάδες τις διανυκτερεύσεις. Ειδικότερα για τη γαλλική αγορά, οι προκρατήσεις κινούνται ικανοποιητικά για την εταιρεία και αναμένουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον τον Φεβρουάριο, ένα μήνα πριν από το καθολικό Πάσχα, όπου και το ενδιαφέρον για διακοπές εντείνεται. Η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη, η ηπειρωτική Ελλάδα και οι Κυκλάδες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Η στόχευση για το 2024 είναι οι άνω των 60.000 γάλλων ταξιδιωτών και οι 200.000 διανυκτερεύσεις.

Το Voyage Privé έχει ολοκληρώσει τις πρώτες είκοσι ημέρες του Ιανουαρίου 1.310 κρατήσεις για την Ελλάδα, για 3.470 άτομα και 10.919 διανυκτερεύσεις, με μέσο όρο δαπάνης τα 1.210 Ευρώ κατ' άτομο.

Στο μεταξύ ο travel agent FRAM - Karavel σχεδιάζει να προωθήσει προορισμούς πέραν των παραδοσιακών, όπως είναι η Κόρινθος/Λουτράκι, η Καλαμάτα, η Κως και μικρότερα νησιά των Κυκλάδων. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι θα στείλει το 2024 περισσότερους από 87.489 γάλλους επιβάτες που ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 2023, με τους μισούς περίπου να επιλέγουν την Κρήτη πέρυσι.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι και το 2024 η Ελλάδα θα ξεχωρίσει στην διεθνή τουριστική σκηνή. Το αν θα επιτευχθούν οι αφίξεις του 2023, δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την πολιτική ηγεσία του τουρισμού αλλά και ούτε και για την επιχειρηματική κοινότητα, με το βάρος να δίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος και στο οικονομικό αποτύπωμα του στην ελληνική οικονομία αλλά και στο ταμείο των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

