Νάξος: Απόκριες με τους «Κορδελάτους» και τους «Κουδουνάτους»

Κάλεσμα στους ταξιδιώτες απευθύνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να επισκεφτούν το νησί του Διονύσου και της Αριάδνης για να βιώσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποκριάτικα γεγονότα της Ελλάδας το διάστημα 15-17 Μαρτίου 2024.

Όπως αποτυπώνει και το νέο θεματικό βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=lmKVidlhCqg , χρώματα, μουσικές παραδόσεις και αναβιώσεις Διονυσιακών εθίμων θα δεσπόζουν σε ένα γεμάτο τριήμερο εκδηλώσεων που θα διοργανώσει για ακόμη μια χρονιά ο Δήμος. Επισκέπτες και κάτοικοι θα έχουν την ευκαιρία να μυηθούν στη Διονυσιακή αύρα των Αποκριών από τα γραφικά χωριά έως το Ενετικό Κάστρο και από τα Ανθεστήρια έως τη σύγχρονη Νάξο.

Με τους «χρωματιστούς» Κορδελάτους να σαγηνεύουν και τους «θορυβώδεις» Κουδουνάτους να «αφυπνίζουν» τη διάθεση, μύθοι, θρύλοι και έθιμα πολλών αιώνων θα «ζωντανέψουν» ξανά στα γραφικά σοκάκια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από την Παρασκευή 15/3 με Διονυσιακό δρώμενο, συνεχίζονται το Σάββατο 16/3 με τις δημοφιλείς λαμπαδηδρομίες και κορυφώνονται την Κυριακή 17/3 με το παραδοσιακό Ναξιώτικο καρναβάλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.