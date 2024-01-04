Το χωριό που λατρεύουν οι περισσότεροι Λαρισαίοι και έχουν περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί, αλλά και άλλες εποχές όπως οι γιορτές των Χριστουγέννων και το Πάσχα, είναι το πιο ψηλό των Βαλκανίων και δεν είναι άλλο από την Σαμαρίνα στα Γρεβενά.

Η Σαμαρίνα απέχει 187 χιλιόμετρα και περίπου 3 ώρες από την πόλη της Λάρισας. Το χωριό Σαμαρίνα είναι το ψηλότερο χωριό των Βαλκανίων. Τα χιόνια του το καλύπτουν αρκετούς μήνες το χρόνο αλλά και είναι ξακουστό για το καλό φαγητό του. Ιδανικό μέρος για να βρεθείς μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού μιας και θα απολαύσεις καλό κρέας κάτω από τα δέντρα, σε ένα δροσερό περιβάλλον. Το ταξίδι στη Σαμαρίνα είναι σίγουρα μια ευχάριστη πρόκληση.

Η Σαμαρίνα, λοιπόν, θεωρείται το ψηλότερο χωριό των Βαλκανίων καθώς βρίσκεται χτισμένο σε υψόμετρο 1.450 με 1.600 μέτρων στις πλαγιές της Πίνδου. Πρόκειται για ένα χωριό πνιγμένο μέσα στο πράσινο το οποίο έχει την ιδιότητα να αλλάζει εντελώς μορφή όλες τις εποχές του χρόνου. Τον χειμώνα μεταμορφώνεται σε έναν προορισμό ιδανικό για τους λάτρεις του χιονιού μιας και το υψόμετρο το ντύνει στα λευκά από νωρίς. Το ψηλότερο βλαχοχώρι ή αλλιώς η Κυρά του Σμόλικα και απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από τα Γρεβενά.

Σε ιστορικούς χάρτες αναφέρεται ως Santa Maria de Praitoria και λέγεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι προέρχονταν από τη Θεσσαλία. Η Σαμαρίνα είναι ο προορισμός που θα πας και θα ξεχάσεις σίγουρα την καθημερινότητα. Θα ακούσεις να σου διηγούνται ιστορίες οι ντόπιοι και θα περάσεις ώρες δίπλα στο τζάκι πίνοντας ντόπιο κρασί και τσίπουρο με παραδοσιακούς μεζέδες. Ο ορεινός αυτός προορισμός είναι ό,τι πρέπει για όσους θέλουν να ζήσουν το χειμώνα στην επαρχία και όσον πιο μακριά από την πολυκοσμία γίνεται, όπως αναφέρει το exploringgreece.

Το χωριό δεν είναι απλώς το ψηλότερο των Βαλκανίων, αλλά στο κέντρο του οικισμού δεσπόζει η εκκλησία της Παναγίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη βασιλική της Πίνδου και χτίστηκε το 1818. Αξίζει να την βάλεις στο πρόγραμμά σου για μια επίσκεψη.

Ξεκίνησε με τον πρώτο αναβατήρα το 1975 και από τότε υπόσχεται στιγμές ελευθερίας και ομορφιάς σε κάθε χιονοδρόμο ή επισκέπτη.

