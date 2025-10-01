Πάτρα: Το σχολείο που ανοίγει δρόμους σε κάθε ηλικία

Στην Πάτρα λειτουργεί Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), το οποίο διαθέτει ήδη παράρτημα στη Βάρδα και από φέτος θα ανοίξει και δεύτερο στη Χαλανδρίτσα.

Η κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε την Πηνελόπη Ράπτη, διευθύντρια του Σ.Δ.Ε. Πάτρας, καθώς και δύο νέους μαθητές που πρόκειται να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους στο νέο παράρτημα της Χαλανδρίτσας. Ο Βασίλης Φαρμάκης, 45 ετών, πήρε την απόφαση να ολοκληρώσει το Γυμνάσιο μαζί με τη σύζυγό του, με στόχο να διεκδικήσουν στο μέλλον μια θέση εργασίας στον Δήμο. Πολύτεκνος ο ίδιος, τονίζει ότι θέλει να δώσει το σωστό παράδειγμα και στα παιδιά του.

Ο Κωνσταντίνος Σμυρίλιος, 60 ετών, δηλώνει πως ήταν ο καημός του να τελειώσει το σχολείο. Η λειτουργία του παραρτήματος στη Χαλανδρίτσα αποτέλεσε για εκείνον μοναδική ευκαιρία, αφού,όπως λέει και στο σχετικό βίντεο, δεν θα μπορούσε να μετακινείται στην Πάτρα για τα μαθήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.