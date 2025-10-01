Πάτρα: Το σχολείο που ανοίγει δρόμους σε κάθε ηλικία

Στην Πάτρα λειτουργεί Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), το οποίο διαθέτει ήδη παράρτημα στη Βάρδα και από φέτος θα ανοίξει και δεύτερο στη Χαλανδρίτσα.
Η κάμερα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» συνάντησε την Πηνελόπη Ράπτη, διευθύντρια του Σ.Δ.Ε. Πάτρας, καθώς και δύο νέους μαθητές που πρόκειται να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους στο νέο παράρτημα της Χαλανδρίτσας. Ο Βασίλης Φαρμάκης, 45 ετών, πήρε την απόφαση να ολοκληρώσει το Γυμνάσιο μαζί με τη σύζυγό του, με στόχο να διεκδικήσουν στο μέλλον μια θέση εργασίας στον Δήμο. Πολύτεκνος ο ίδιος, τονίζει ότι θέλει να δώσει το σωστό παράδειγμα και στα παιδιά του.
Ο Κωνσταντίνος Σμυρίλιος, 60 ετών, δηλώνει πως ήταν ο καημός του να τελειώσει το σχολείο. Η λειτουργία του παραρτήματος στη Χαλανδρίτσα αποτέλεσε για εκείνον μοναδική ευκαιρία, αφού,όπως λέει και στο σχετικό βίντεο, δεν θα μπορούσε να μετακινείται στην Πάτρα για τα μαθήματα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.