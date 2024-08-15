Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης τρολάρει τρελά σε τι του μοιάζει η κόρη του Εύα

Κι εδώ μάλλον υπερισχύει το κατά κύρη. Η 11χρονη Εύα, η κόρη του Γιάννη Τσιμιτσέλη και της Βάσως Λασκαράκη είναι η χαρά της ζωής τους. Και μπορεί το ζευγάρι να έχει χωρίσει εδώ και πολλά χρόνια με τους δυο τους να τραβούν νέους δρόμους στην προσωπική τους ζωή, το κορίτσι τους όμως είναι πάνω από όλα.

Αυτό το διάστημα η Εύα βρίσκεται με τον πατέρα της διακοπές μετά από ένα διάστημα που πέρασε στην Κρήτη με τη μαμά της.

