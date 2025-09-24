Πάτρα: Αστυνομικός εμβόλισε το αυτοκίνητο του αδελφού του και τον χτύπησε με μπουκάλα

Ένας αστυνομικός στην Πάτρα αναζητείται, μετά από περιστατικό βίας κατά του αδερφού του, το απόγευμα της Δευτέρας (22/9), στην περιοχή της Οβριάς, στα περίχωρα της πόλης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε την ίδια μέρα, ο αστυνομικός αρχικά απείλησε τον αδερφό του τηλεφωνικά και στη συνέχεια όταν συναντήθηκαν έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω στο δικό του όχημα, τον έβρισε και έπειτα τον κλώτσησε. Μάλιστα, φέρεται να τον χτύπησε με μία μπουκάλα αυτοκινήτου.

Ο δράστης εξαφανίστηκε, ενώ δήλωσε ασθένεια στην υπηρεσία του, σύμφωνα με το ERTnews.

Αναζητήθηκε στα πλαίσια του αυτόφωρου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του, όπου κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται λόγω της ασθένειας που είχε δηλώσει.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πατρών.

