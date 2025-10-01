Κάλφας Αχαΐας: Οι πυρόπληκτοι μέχρι και σήμερα μένουν σε κοντέινερ

Ήταν 21 Ιουνίου 2024 όταν το χωριό Κάλφας του Νομού Αχαΐας κάηκε.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάλφα, κατέθεσε αίτημα αποζημίωσης πυρόπληκτων, μπαίνοντας στο ίδιο πλαίσιο με τους πληγέντες των πρόσφατων πυρκαγιών της Πάτρας, της Δυτικής Αχαΐας και του Ερυμάνθου. Έξι οικογένειες έχασαν ολοσχερώς τα σπίτια τους και σήμερα μένουν σε κοντέινερ, σε οικόπεδα δανεικά και με ρούχα δανεικά…

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα συνάντησε τρεις οικογένειες που, 15 μήνες μετά, ζητάνε το αυτονόητο: τα χρήματα των αποζημιώσεων να δοθούν και σε αυτούς.

