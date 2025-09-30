Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Σιδηροδρομική Γραμμή Διακοπτού – Καλαβρύτων, γνωστή και ως Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, αποτελεί έργο της περιόδου του Χαριλάου Τρικούπη. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1889 και εγκαινιάστηκε στις 10 Μαρτίου 1896, επί κυβερνήσεως Θεόδωρου Δηλιγιάννη. Αποτέλεσε αναμφίβολα ένα από τα πιο δύσκολα και μεγαλόπνοα έργα της εποχής, τόσο λόγω του δύσβατου εδάφους, όσο και του μεγάλου υψομέτρου στο οποίο κατέληγε. Ακόμη και σήμερα αποτελεί τον πιο ορεινό σιδηρόδρομο της Ελλάδας!

Προκειμένου, λοιπόν, να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, ο σιδηρόδρομος κατασκευάστηκε με την τεχνική της οδόντωσης κατά την οποία το τρένο γαντζώνεται, χρησιμοποιώντας κατάλληλα γρανάζια, σε οδοντωτές σιδηροτροχιές στις διαδρομές όπου η κλίση του εδάφους υπερβαίνει το 10%. Ο γραφικός αυτός σιδηρόδρομος διασχίζει το Φαράγγι του Βουραϊκού, περνάει από πολλές σήραγγες και γέφυρες, ενώ συνολικά καλύπτει μία απόσταση 22 χιλιομέτρων. Μπορεί σήμερα να χρησιμοποιείται κυρίως για τουριστική περιήγηση, όμως όταν λειτούργησε για πρώτη φορά άλλαξε ριζικά τις μετακινήσεις και τις μεταφορές αγαθών στην περιοχή.

Πλέον, κάθε χρόνο κατά την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, διοργανώνεται από το «Σύλλογο Ορειβασίας και Χιονοδρομίας Καλαβρύτων», το «Πανελλήνιο Πέρασμα» του φαραγγιού με τη συμμετοχή εκατοντάδων ορειβατών και πεζοπόρων. Η διαδρομή που διανύει ο Οδοντωτός είναι μία από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές της χώρας μας, και δικαιολογημένα προσελκύει πλήθος κόσμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς κάθε εποχή εκεί έχει τη δική της, ξεχωριστή ομορφιά.

Ο Οδοντωτός από το Διακοπτό εισέρχεται στο φαράγγι του Βουραϊκού. Πραγματοποιεί στάσεις στις τοποθεσίες «Νιάματα» (ή «Μικροχελιδού») και «Τρικλιά». Στο ενδιάμεσο των Νιαμάτων και της Τρικλιάς υπήρχε παλαιότερα, μέχρι το 1960, στάση στην χιλιομετρική θέση 8+156 (η παλαιά στάση Τρικλιάς). Μετά από περίπου 12 χιλιόμετρα πραγματοποιεί στάση στο χωριό Κάτω Ζαχλωρού, ενώ στο σημείο αυτό εξυπηρετεί και τους επισκέπτες της ιστορικής Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου. Στην συνέχεια, και μετά από 18 χιλιόμετρα διαδρομής, πραγματοποιεί στάση νοτιοανατολικά κάτω από το χωριό Κερπινή, στην περιοχή «Στάση Κερπινής», και τέλος καταλήγει στα ιστορικά Καλάβρυτα.

Ο Οδοντωτός έχει εύρος γραμμής 750 χιλιοστά και είναι από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στην Ελλάδα. Ο λόγος που κατασκευάστηκε τόσο στενός είναι για να χρησιμοποιηθούν μικρότερα και πιο ευέλικτα βαγόνια για την δύσκολη αυτή διαδρομή, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κόστους των τεχνικών έργων. Σήμερα μαγεύει τους επισκέπτες με την ομορφιά και τη γραφικότητά του, και συνεχίζει ακούραστα τις διαδρομές στον επιβλητικό ορεινό όγκο της Αχαΐας, δίνοντάς μας μία εικόνα από τις μετακινήσεις άλλων εποχών. Ωστόσο, 130 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του αντιμετωπίζει και πολλά σοβαρά προβλήματα. Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ» βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε τις ανησυχίες των κατοίκων.

Πηγή: skai.gr

