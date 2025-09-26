Σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ταξιδεύει σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, την Ξάνθη. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Τα Πομακοχώρια της Ξάνθης είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη ιστορία. Κάποτε υπήρχαν σύνορα με μπάρες, που απομόνωναν τα χωριά από τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα, μια ξεθωριασμένη πινακίδα θυμίζει εκείνες τις μέρες, αλλά η ζωή εδώ συνεχίζεται, με χωριά όπως η Μύκη, ο Κένταυρος και ο Εχίνος να παραμένουν πολυπληθή και γεμάτα κίνηση. Στο οδοιπορικό μας είδαμε πώς οι άνθρωποι ζουν σήμερα σε έναν τόπο που αλλάζει, κρατώντας όμως την παράδοσή τους.

220 παιδιά κάνουν μάθημα σε τριτοκοσμικές συνθήκες στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης. Το κτήριο που στεγάζεται το σχολείο έχει πολλαπλές φθορές, αντιμετωπίζει ζήτημα στατικότητας, και όπως μας είπε το προσωπικό, δεν διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας εδώ και 27 χρόνια. Οι αίθουσες είναι μικρές και χωρούν λίγους μαθητές, ενώ είναι το μοναδικό μουσικό σχολείο του νομού, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

Εκατοντάδες αδέσποτοι σκύλοι εξακολουθούν να ζουν γύρω από το παλιό κυνοκομείο της Ξάνθης. Δίπλα βρίσκεται μια παλιά χωματερή, αλλά και το σημερινό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της πόλης. Μέχρι πριν από λίγο καιρό τη φροντίδα τους είχε αναλάβει ένα φιλοζωϊκό σωματείο. Σήμερα, τα ζώα σιτίζονται και ποτίζονται από τον Δήμο της περιοχής, όμως και αυτό δεν επαρκεί για να λυθεί το πρόβλημα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.