Το «Μπλε Σπίτι» - ή αλλιώς το παλάτι Cheongwadae – είναι από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Σεούλ και της Νότιας Κορέας γενικότερα.

Το «Μπλε Σπίτι» ήταν η επίσημη κατοικία των προέδρων της Νότιας Κορέας για δεκαετίες μέχρι το 2022, όταν ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Γιουν Σουκ Γέολ μετέφερε το προεδρικό γραφείο στο κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει το κεντρικό κτήριο με τα χαρακτηριστικά μπλε κεραμίδια, καθώς και κήπους και άλλες δομές ενώ προσφέρει εκπληκτική θέα στην πόλη.

Το παλάτι είναι ανοιχτό στο κοινό και προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τους χώρους και να μάθουν για την ιστορία της κορεατικής προεδρίας.

Ωστόσο, σύντομα το αξιοθέατο θα κλείσει καθώς η νέα κυβέρνηση του Λι Τζάε-μιουνγκ σχεδιάζει να επιστρέψει στο «Μπλε Σπίτι».

Το Παλάτι Gyeongbokgung είναι ένα από τα πέντε μεγάλα παλάτια που χτίστηκαν κατά τη δυναστεία Joseon, το 1395, και το βασικό παλάτι (έδρα) της Δυναστείας.

Μάλιστα, σε αυτό πραγματοποιείται και η εντυπωσιακή Τελετή Αλλαγής της Βασιλικής Φρουράς.

Πηγή: skai.gr

