Στο Αγρίνιο βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Στις 5 Ιουλίου του 2025 το βράδυ, ένα τροχαίο συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου, όταν στο 71ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, αυτοκίνητο συγκρούεται πλαγιομετωπικά με βαν. Το Ι.Χ, που οδηγούσε ο 21χρονος Θανάσης, προσκρούει σε μεταλλικές μπάρες και ανατρέπεται, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, να εγκλωβιστεί ο οδηγός και να χάσει τη ζωή του. Οι γονείς του, νοσηλευτές, έρχονται αντιμέτωποι με το τραγικό θέαμα εν ώρα υπηρεσίας. Έξι μήνες μετά, η μητέρα του περιγράφει για πρώτη φορά όσα συνέβησαν το τραγικό εκείνο βράδυ.

Δείτε το trailer:

Προηγούμενο Επόμενο

Το νερό στο χωριό Χαράστη αποτελεί πρόβλημα εδώ και 30 χρόνια, αφού έχει κριθεί ακατάλληλο για πόση, καθώς υπάρχει αρκετή βρωμιά και ρύπανση. Τα φίλτρα που έχουν βάλει οι κάτοικοι δεν έφεραν αποτέλεσμα - χαλάνε, σπάνε, ενώ καταστρέφονται και οι οικιακές συσκευές τους. Δίνουν τεράστια ποσά για αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ταυτόχρονα πληρώνουν υπέρογκους λογαριασμούς νερού.

Είναι ίσως ο πιο επικίνδυνος δρόμος στην Ελλάδα και έχει τοποθετηθεί στη διεθνή λίστα με τους “δρόμους του θανάτου”. Βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία και ενώνει δύο ορεινά χωριά. Χωρίς προστατευτικές μπάρες και σήμανση, βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και είναι εξαιρετικά στενός, με αποτέλεσμα όταν συναντιούνται δύο αυτοκίνητα να δημιουργείται πρόβλημα. Οι κατολισθήσεις και η κακοκαιρία εντείνουν την επικινδυνότητα. Όλα τα παραπάνω προκαλούν τρόμο στους διερχόμενους οδηγούς.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/opouyparxeiellada

www.instagram.com/opouyparxeiellada

x.com/opouyparxiellas

www.tiktok.com/@opouyparxeiellada

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.