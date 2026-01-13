Θαλάσσια περιήγηση στον Σκορπιό

Του Νικόλα Μπάρδη

Ο Σκορπιός είναι ένα μικρό, καταπράσινο νησί του Ιονίου, που βρίσκεται πολύ κοντά στις ακτές της Λευκάδας και το δημοφιλές Νυδρί, που κάθε Καλοκαίρι πλημμυρίζει από τουρίστες. Ανήκει στο σύμπλεγμα των Πριγκηπονήσων και, μέσω αυτού, στο ευρύτερο σύμπλεγμα των Τηλεβοΐδων νήσων. Το μικρό αυτό νησί των 830 στρεμμάτων κουβαλάει μία μεγάλη ιστορία, καθώς κατοικείται ήδη από το 625 π.Χ. όταν εγκαταστάθηκαν στη Λευκάδα οι Κορίνθιοι. Προς το τέλος του 12ου αιώνα ο Σκορπιός και τα γύρω νησάκια αναφέρεται ότι ήταν υπό τον έλεγχο των πειρατών, που είχαν βρει εκεί καταφύγιο. Με την έλευση των Ενετών η κατάσταση άλλαξε καθοριστικά, και τμήματα του Σκορπιού παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες.

Έπειτα, το νησί πέρασε στην οικογένεια των Settini, που ήρθαν από τη Βενετία για να εγκατασταθούν στη Λευκάδα, καταλαμβάνοντας μεγάλα αξιώματα. Οι τελευταίοι κληρονόμοι πούλησαν όλη την περιουσία των Settini, μεταξύ αυτών και τον Σκορπιό, που αγοράστηκε από τους μεγαλέμπορους αδερφούς Μαυροειδή. Οι Μαυροειδήδες αγόρασαν τον Σκορπιό το 1892 ως δώρο στην όμορφη Κερκυραία αρχοντοπούλα Μαρία Μουστοξύδη, εγγονή του γνωστού λόγιου και πολιτικού Ανδρέα Μουστοξύδη, που μπήκε στο σπίτι τους ως σύζυγος ενός από τους αδερφούς, του Σπυρίδωνα. Την περίοδο εκείνη έγιναν πολλά έργα πάνω στο νησί: ανοίχτηκαν δρόμοι, φυτεύτηκαν κλήματα και οπωροφόρα δέντρα, και χτίστηκε ένα μεγάλο αρχοντικό.

Μετά από αρκετά περιστατικά και ιδιάζουσες αγοραπωλησίες, το 1963 ο Σκορπιός πωλήθηκε στον Έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος χρησιμοποίησε το νησί ως ιδιωτικό θέρετρο, αλλά και τόπο κατοικίας. Και έκτοτε ο Σκορπιός μπήκε σε μία νέα εποχή! Ο Ωνάσης ανακαίνισε τη βίλα που υπήρχε στο νησί από τον 19ο αιώνα, δίνοντάς της μάλιστα χαρακτηριστικό ροζ χρώμα, και κατασκεύασε λίγα ακόμη κτίρια, καθώς και ένα ιδιόκτητο λιμάνι, όπου για πολλά χρόνια ελλιμενιζόταν η θαλαμηγός του Χριστίνα. Φωτογραφίες και πλάνα από τους δημοφιλείς καλεσμένους του στο νησί έκαναν τον γύρο του κόσμου. Μαρία Κάλλας, Τζάκι Ο, Τζον Κένεντι και Φρανκ Σινάτρα είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που φιλοξενήθηκαν στον Σκορπιό και προκάλεσαν φρενίτιδα στα ΜΜΕ ανά τον κόσμο.

Μετά και τον θάνατο της Χριστίνας, τον Σκορπιό κληρονόμησε η κόρη της, Αθηνά Ρουσσέλ-Ωνάση, η οποία το 2013 εκμίσθωσε το νησί στην κόρη του Ρώσου μεγιστάνα Ντμίτρι Ριμπολόβλεβ, παρά το γεγονός ότι η διαθήκη του Ωνάση όριζε ότι το νησί πρέπει να παραχωρηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Η οικογένεια Ριμπολόβλεβ με τη σειρά της κατασκεύασε στο νησί πολυτελείς βίλες και καταλύματα, όπου φιλοξενούν πλούσιους και διάσημους από όλον τον κόσμο. Στις μέρες μας απαγορεύεται να αγκυροβολήσει κάποιος εκεί, ενώ το νησί παρακολουθείται από κάμερες ασφαλείας, και γίνονται περιπολίες στις ακτές του 24 ώρες το 24ωρο. Πριν περάσει το νησί στα χέρια του Ρώσου μεγιστάνα, τα τουριστικά σκάφη έκαναν στάση σε μία από τις παραλίες του νησιού, για να κολυμπήσουν οι επισκέπτες.

Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια το νησί εξακολουθεί να μαγνητίζει τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κόσμου, διατηρώντας μία ακαταμάχητη γοητεία, από την οποία δεν ξεφεύγει κανείς. Το πέπλο μυστηρίου που το περιβάλλει όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως η σύνδεσή του με την οικογένεια Ωνάση το καθιστούν ως το πιο διάσημο ιδιωτικό νησί της χώρας μας, και ένα από τα πιο διάσημα της Μεσογείου.



