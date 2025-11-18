«Όπου υπάρχει Ελλάδα» - Μία ξεχωριστή εκπομπή στη Βυτίνα

Μια ξεχωριστή εκπομπή, γεμάτη εκπλήξεις, επιφυλάσσει το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου στις 14.40, στον ΣΚΑΪ. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συντονίζει, αυτή τη φορά, από την πλατεία της Βυτίνας στην Αρκαδία, τα θέματα που παρουσιάζει η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής: Χρύσα Μπάτου, Αναστασία Τσιβγούλη, Ιωάννα Σακουφάκη, Γιάννης Ρίζος.

Στην καρδιά της Αρκαδίας, σε υψόμετρο 1.033 μέτρων, μέσα από τα έλατα ξεπροβάλλει η Βυτίνα. Εδώ, η φύση χαρίζει ένα από τα πιο σπάνια δώρα της – το μέλι ελάτης, γνωστό και ως «ελατοβανίλια» ή «η πέρλα του Μαινάλου». Πίσω από την ομορφιά του τοπίου και της μελισσοκομίας, υπάρχει η μάχη των παραγωγών με την κλιματική αλλαγή και τις ελληνοποιήσεις προϊόντων μελιού, που μπαίνουν στα ράφια δίπλα στα δικά τους προϊόντα χωρίς σαφείς διαχωρισμούς.

Αλλού η εκκλησία, αλλού το καμπαναριό. Για μια χαμένη ψήφο, για τα μάτια μιας όμορφης κοπέλας ή για πρακτικούς λόγους; Επισκεφθήκαμε τη Στεμνίτσα, ζητώντας απαντήσεις για το πώς το πιο παράδοξο καμπαναριό βρέθηκε στη μέση της πλατείας, απέναντι από την εκκλησία κι όχι στον περίβολό της!

Στο ιστορικό Λιμποβίσι της Γορτυνίας ζωντανεύει η μνήμη του Γέρου του Μοριά. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει το μουσείο, ένα λιτό πέτρινο σπίτι, αναστηλωμένο στη θέση του πατρογονικού σπιτιού του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ο φύλακας του μουσείου σε έναν φιλόξενο χώρο -το μοναδικό καφενείο στην ακατοίκητη πλέον περιοχή- υποδέχεται τους επισκέπτες στις ρίζες της επανάστασης και της λευτεριάς. Μερικά χιλιόμετρα μακριά, στο μοναστήρι της Παναγίας Κολοκοτρώνη, ο θρύλος συναντά την πίστη εκεί όπου ο αρχιστράτηγος του ‘21 έβρισκε καταφύγιο και δύναμη.

