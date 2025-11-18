Παράδειγμα ανθρωπιάς από δύο γονείς στην Καλαμάτα.

H πιο συγκινητική ιστορία αληθινής αγάπης, γράφτηκε στην Καλαμάτα σε μια οικογένεια, όπου ένα σπάνιο γονίδιο που είχαν και οι δύο γονείς, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί νεφρική ανεπάρκεια και στα τρία τους παιδιά. Τα δύο αδέλφια διαγνώστηκαν με σοβαρή πάθηση στα νεφρά τους και οι δύο γονείς τους δώρισαν τα δικά τους…

Δείτε το απόσπασμα της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

