Σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρίσκεται στην Πιερία. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η ομάδα της Πυροσβεστικής Λιτόχωρου, οι φύλακες άγγελοι του Βουνού των Θεών, γίνονται καθημερινά μικροί ήρωες για να σώσουν όσους ορειβάτες έχουν ανάγκη στον Όλυμπο.

Η Μόρνα είναι ένα εγκαταλελειμμένο χωριό στα Πιέρια Όρη, σε υψόμετρο 700 μέτρων, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο παρελθόν. Εδώ και χρόνια δεν έχει κανέναν μόνιμο κάτοικο, ενώ από πολλούς θεωρείται στοιχειωμένο και έχει συνδέσει το όνομά του με πολλά μυστικά και θρύλους.

Η Πιερία έχει πλούσια και πανέμορφα δάση, τα οποία αυτή την εποχή μοιάζουν με καμβά. Χρώματα ζεστά αλλά και έντονα που αλλάζουν σε κάθε… στροφή! Μέσα σε αυτό το μαγευτικό τοπίο κάνουμε μια εκτός δρόμου (off road) διαδρομή που μοιάζει βγαλμένη από καρτ ποστάλ. Προορισμός; Η τεχνητή λίμνη Κατή, μια παραμυθένια εικόνα στον Ανατολικό Όλυμπο. Εκεί, παρέα με μια ομάδα νέων ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο τους και κάνουν δράσεις για την ανάδειξή του, στήνουμε μια υπαίθρια κουζίνα με φόντο τη φύση.

Δείτε το trailer:

