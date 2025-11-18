Λογαριασμός
Σαϊτοπόλεμος: το έθιμο που είχε τραγική κατάληξη

Έχει ρίζες στον αγώνα του 1821 και σύμφωνα με τον θρύλο, οι Μεσσήνιοι χρησιμοποιούσαν εκρηκτικές σαΐτες για να αποκρούσουν το ιππικό των Τούρκων

Σαϊτοπόλεμος

Ο σαϊτοπόλεμος είναι ένα παραδοσιακό έθιμο που αναβιώνει την Κυριακή του Πάσχα στην Καλαμάτα, όπου οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν ειδικές «σαΐτες» (πυροτεχνήματα).

Το έθιμο έχει ρίζες στον αγώνα του 1821 και σύμφωνα με τον θρύλο, οι Μεσσήνιοι χρησιμοποιούσαν εκρηκτικές σαΐτες για να αποκρούσουν το ιππικό των Τούρκων.

Το 2019, το έθιμο είχε τραγική κατάληξη καθώς ένας εικονολήπτης, ο οποίος το κάλυπτε, τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από σαΐτα που ξέφυγε από το πλήθος.

σαϊτοπόλεμος

