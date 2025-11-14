«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ολοκληρώνουμε την εβδομάδα στην Πιερία, σήμερα στις 14.40, στον ΣΚΑΪ - Τρέιλερ

Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει και ολοκληρώνει την εβδομάδα στην Πιερία. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Μάριος Γιαννάκου έχει ανέβει στην υψηλότερη κορυφή του κόσμου και έχει διακριθεί σε παγκόσμιους αγώνες υπεραποστάσεων, σε περιοχές όπως η Αρκτική, η ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής και η έρημος Αλ Μαρμούμ. Ο αθλητής και ορειβάτης μιλάει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» για την εμπειρία και το τίμημα της «μεγάλης ανάβασης» στο Έβερεστ.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, που έχει εγκαταλείψει τον συνηθισμένο τρόπο ζωής και έχει αποσυρθεί στο βουνό των θεών εδώ και 20 χρόνια. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Σαρίμπαση, ο οποίος από επιλογή ζει μόνος του σε μια καλύβα πάνω στον Όλυμπο. Μας μιλά για την απόφαση να μείνει στο βουνό αλλά και τον τρόπο ζωής του.

Άφησε τη Θεσσαλονίκη για να ζήσει και να δημιουργήσει σε έναν τόπο πιο κοντά στη φύση, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Η Αγγελική Λύσσα είναι μια νέα γυναίκα, οργανοποιός. Μας μιλά για τις δυσκολίες σε ένα κλειστό - ανδροκρατούμενο επάγγελμα στο οποίο είναι αυτοδίδακτη, γιατί κανείς έμπειρος οργανοποιός δεν δεχόταν να τη διδάξει.

Σήμερα εξειδικεύεται στα αχλαδόσχημα έγχορδα μουσικά όργανα και κυρίως στο λαούτο. Η αγάπη της για τη μουσική και το ξύλο την οδήγησαν σ’ αυτό το επάγγελμα, το οποίο με τον τρόπο της μεταδίδει και στις νεότερες γενιές.

