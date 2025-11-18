Την έναρξη της προβολής της Σκιάθου στο κέντρο της παγκόσμιας προσοχής - την Times Square της Νέας Υόρκης - ανακοίνωσε ο Δήμος Σκιάθου.

Από τις 17 Νοεμβρίου και για 24 συνεχόμενες ημέρες, η Σκιάθος προβάλλεται στο εμβληματικό The Cube, το οποίο βρίσκεται στη Δυτική 47η Οδό, ανάμεσα στην 7η Λεωφόρο και το Broadway, ένα από τα πιο φωτογραφημένα και αναγνωρίσιμα σημεία στον κόσμο, σημείο που καθημερινά διασχίζουν εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.



Με δυναμικά οπτικά στοιχεία, εντυπωσιακές εικόνες φυσικού τοπίου και ξεκάθαρη ταυτότητα προορισμού, η προβολή στην Times Square αναδεικνύει τις μοναδικές παραλίες της Σκιάθου και τα κρυστάλλινα νερά της, το βίντεο διάρκειας 10 δευτερολέπτων, προβάλλεται ανά 100 δευτερόλεπτα, όλο το 24ωρο.

Η καμπάνια αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στην εξωστρέφεια του Δήμου και εντάσσεται στη στρατηγική τουριστικής προβολής του προορισμού σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Σκιάθου στις αγορές της Βόρειας Αμερικής και τη διαμόρφωση ισχυρής εικόνας για την επόμενη τουριστική περίοδο.

