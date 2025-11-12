Λογαριασμός
«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Παραμένουμε στη Βέροια - Σήμερα στις 14.40, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης - Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε εικόνες - Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

Βέροια

Στη Βέροια παραμένει και σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το trailer:

Τριτοκοσμικές καταστάσεις βιώνουν οι μικροί μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε εικόνες… βγαλμένες από μια άλλη εποχή: ένα σχολείο χωρισμένο στη μέση, με μόνο δύο τουαλέτες και με αίθουσες κλουβιά. Μια καθημερινότητα η οποία απαιτεί σοβαρές αλλαγές.

Στη Βέροια, ένα παλιό αρχοντικό ζωντανεύει τις μνήμες και τις ρίζες των Μικρασιατών. Η κουζίνα της Μικράς Ασίας συνεχίζει να ζει μέσα από αρώματα, μπαχαρικά και συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά, ενώ και οι παραδοσιακοί χοροί είναι κάτι ιερό.

Καφές, φαγητό, γλυκό – όλα σε εναέριο δίσκο, ο οποίος ταξιδεύει πάνω από το ποτάμι του Τριπόταμου και φτάνει κατευθείαν στο τραπεζάκι μας… Αυτή είναι η πιο ξεχωριστή καφετέρια της Βέροιας και έχει κλέψει τις καρδιές ντόπιων και επισκεπτών.

Όπου υπάρχει Ελλάδα

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

Βέροια
