Στη Βέροια παραμένει και σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Τριτοκοσμικές καταστάσεις βιώνουν οι μικροί μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε εικόνες… βγαλμένες από μια άλλη εποχή: ένα σχολείο χωρισμένο στη μέση, με μόνο δύο τουαλέτες και με αίθουσες κλουβιά. Μια καθημερινότητα η οποία απαιτεί σοβαρές αλλαγές.

Στη Βέροια, ένα παλιό αρχοντικό ζωντανεύει τις μνήμες και τις ρίζες των Μικρασιατών. Η κουζίνα της Μικράς Ασίας συνεχίζει να ζει μέσα από αρώματα, μπαχαρικά και συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά, ενώ και οι παραδοσιακοί χοροί είναι κάτι ιερό.

Καφές, φαγητό, γλυκό – όλα σε εναέριο δίσκο, ο οποίος ταξιδεύει πάνω από το ποτάμι του Τριπόταμου και φτάνει κατευθείαν στο τραπεζάκι μας… Αυτή είναι η πιο ξεχωριστή καφετέρια της Βέροιας και έχει κλέψει τις καρδιές ντόπιων και επισκεπτών.

Πηγή: skai.gr

